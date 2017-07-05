Франция вырвала победу у США в первом туре «Финала шести» Мировой лиги

Мужская сборная Франции в первом туре группы К «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе в пяти партиях переиграла команду США. Самым результативным в составе победителей стал Жюльен Линель, набравший 20 очков.

В группе К также выступает сборная Сербии, которая в своём первом матче «Финала шести» в среду, 5 июля, сразится с американцами. В группе J за две путёвки в полуфинал поспорят сборные России, Бразилии и Канады.

Мужчины. Мировая лига. «Финал шести». Куритиба, Бразилия

Группа К. 1-й тур

Франция — США — 3:2 (27:25, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12).