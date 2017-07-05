Грачёва: Шляпников хорошо сглаживает конфликты и не идёт на конфронтацию

Серебряный призёр Олимпиады, трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Грачёва оценила первые результаты работы главного тренера Сергея Шляпникова с мужской сборной России. Команда вышла в «Финал шести» Мировой лиги и 5 июля сыграет с канадцами.

«Если они попали в финал, значит, сделали всё правильно. Конкуренция в Мировой лиге очень серьёзная, и у большинства команд если и есть новые игроки, то их явно не так много, как у нас. Из прошлогоднего состава сборной в этом никого нет. Это полностью новая команда.

Давайте тогда вспомним, сколько Шляпников сделал хороших замен, как ставил людей на усиление подачи, и мы эйсами несколько раз заканчивали партии. В игре может всякое произойти, и то, что замена не сработала, не означает, что тренер ошибся. Может, у игрока что-то не получилось, может, здоровье не позволило. Здесь надо глубже смотреть. Кстати, тренерский штаб у нас не очень-то и новый, в нём есть люди, которые работали ещё с Владимиром Алекно. Шляпников хорошо сглаживает конфликты. У нас есть возможность слышать то, что происходит в тайм-аутах, и ребята в игровом режиме могут себе позволить что-то сказать, но тренер не идёт на конфронтацию, а решает всё это за кадром – перед играми и на тренировках. Это здорово, потому что сборная молодая, и в этой ситуации тренеру нужно иметь выдержку. Мне кажется, у Шляпникова это получается.

Нельзя сказать, что ребята грубили и резко отвечали. Это был единичный случай, который все услышали и стали о нём говорить. По-моему, Дмитрий Волков тогда что-то ответил Шляпникову, но это игра, такое случается даже у девочек. У всех тренеров разный стиль. Понятно, что Алекно вряд ли кто-то мог бы ответить в подобном ключе, а здесь перед ребятами тренер, с которым они все работали на молодёжном уровне, они его прекрасно знают и знают, насколько можно испытывать его терпение», — цитирует Грачёву «Советский спорт».