Сборная России победила чехов на ЧЕ U17 в Турции

Сборная России среди игроков не старше 17 лет в третьем туре группового этапа чемпионата Европы в Турции в четырёх партиях переиграла команду Чехии. Для подопечных Константина Брянского эта победа стала второй в трёх встречах. Ранее россияне уступили итальянцам и одолели испанцев.



В четверг, 6 июля, сборная России встретится с командой Бельгии. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.



Юниоры. Чемпионат Европы U17. Конья, Турция

Группа II. 3-й тур

Чехия — Россия — 1:3 (23:25, 18:25, 25:19, 17:25).