Шляпников: в третьем сете матча с канадцами сборная России потеряла концентрацию

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников проанализировал причины неудачи своей команды в матче «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе с канадцами, в котором россияне не взяли ни сета.

«В первых двух сетах мы сыграли на одном уровне со сборной Канады и могли выиграть один из них, а, возможно, и оба. К сожалению, мы этого не сделали и в третьей партии потеряли концентрацию. Мы не смогли показать тот волейбол, который ожидают от сборной России», — приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.