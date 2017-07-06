Казанское «Динамо» подписало контракт с Маммадовой

Казанское «Динамо» объявило о подписании контракта с азербайджанской диагональной Натальей Маммадовой. Ранее она выступала за «Заречье-Одинцово", «Азеррейл» (Азейрбайджан), швейцарский «Волеро», итальянский «Кьери», испанский «Икаро», турецкий «Тюрк Телеком», краснодарское «Динамо», «Рабиту» (Азербайджан) и «Омичку». В «Динамо» она будет играть под девичьей фамилией Сказка.

«Мне очень приятно, что такой известный клуб заинтересовался мной. Конечно, я знаю, что «Динамо-Казань» и раньше было заинтересовано во мне, когда я играла ещё в «Омичке». Но так уж сложилось, что я именно сейчас оказалась здесь, и буду защищать цвета Казани в следующем сезоне. Так что впечатления от этого перехода у меня самые радостные. Я буду счастлива и горда представлять этот клуб и постараюсь помочь команде выиграть все титулы, на которые перед нами поставлены задачи в сезоне», — сказала Маммадова.