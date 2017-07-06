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Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф крупного турнира в Гштааде

6 июля 2017, четверг. 13:07. Волейбол

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор». В матче третьего тура группового этапа россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова обыграли представительниц США Кимберли Дичелло и Эмили Стокман со счётом 2:0 (21:18, 21:19).

На старте соревнований россиянки уступили представительницам Германии Шанталь Лабурер и Юлии Зюде со счётом 0:2 (16:21, 10:21), а затем победили американок Лорен Фендрик и Эйприл Росс со счётом 2:0 (21:17, 21:19).

Россиянки вышли в плей-офф соревнований.

Этап Мирового тура по пляжному волейболу в Гштааде завершится 9 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Бирлова
Новости. Волейбол
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