Брянский: сборная России U17 должна продолжать двигаться вперёд

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 17 лет Константин Брянский прокомментировал победу над командой Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы в Турции со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 19:25, 25:17).

«Накануне мы одержали нашу первую победу на турнире, теперь их у нас две. Мы играем хорошо, но должны продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Брянского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

6 июля юниорская сборная России встретится с командой Бельгии.