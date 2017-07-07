Резенде: по ходу матча с Россией у сборной Бразилии случались провалы

Главный тренер мужской сборной Бразилии Бруно Резенде поделился впечатлениями после победы над россиянами в матче «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе со счётом 3:2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14). Бразильцы заняли первое место в группе, россияне — третье.

«По ходу матча с Россией, как и во встрече с канадцами, у нас случились провалы, но мы осознавали это и говорили друг с другом, чтобы их преодолеть. Мы знали, что сможем собраться по ходу встречи, уменьшить количество ошибок и играть надёжнее. Мы понимаем, что в полуфинале нас ждёт более сложное испытание, поэтому нам нужно прибавлять. Важно быть сосредоточенными на том, что нам нужно делать», — цитирует тренера официальный сайт FIVB.