Женская сборная России проиграла американкам на старте розыгрыша Гран-при

Женская сборная России в своём стартовом матче на этапе Гран-при в Куньшане (Китай) в пяти партиях потерпела поражение от команды США со счётом 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 16:25, 11:15). 8 июля подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Китая, а американки встретятся со сборной Италии.

Гран-при. Женщины. Группа B. Первый тур. Куньшань (Китай)

США — Россия — 3:2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11).

Этап в Куньшане завершится 9 июля. «Финал шести» Гран-при состоится 2-6 августа в Нанкине (Китай).