Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чередник: думаю, что на чемпионате Европы сборная России может быть в финале

7 июля 2017, пятница. 13:34. Волейбол

Серебряный призёр Олимпиады-1988 Юрий Чередник оценил выступление мужской сборной России в Мировой лиге 2017 года. Подопечные Сергея Шляпникова дошли до «Финала шести», но, проиграв канадцам и бразильцам, не смогли пробиться в полуфинал.

«Сборная России — абсолютно новая команда. Вспомните, как она начинала, но постепенно росла и показывала интересную игру. Нужно немного времени, ведь произошла смена поколений, коллектив практически начал с нуля, а это очень сложно. У нас собрана интересная молодёжь, и я достаточно позитивно отношусь к команде, к ребятам, я был на тренировках сборной и знаю всех по чемпионату страны. Физические данные игроков достаточно хорошие, но им не хватает сыгранности. Надо сыграться, и думаю, что на чемпионате Европы мы можем быть в финале.

Я не хочу это утверждать на сто процентов, но команда растёт. Да, были небольшие срывы в матчах Мировой лиги, но это говорит о неопытности спортсменов в играх международного уровня. Потому что в таком турнире очень многое влияет на результат: и тактические моменты, и психологические. В команду вскоре придут игроки, выступавшие в прежние годы и являющиеся её фундаментом. И, конечно же, помогут молодёжи, поэтому я очень оптимистично отношусь к перспективам сборной России.

Ощущалась небольшая неуверенность, вследствие чего игроки допускали чуть больше ошибок, чем могло быть. Временами ребята показывали интересную игру, но нестабильность в действиях связана с отсутствием опыта игр такого высокого уровня. Потенциал у команды хороший — как физический, так и технический. И обретённая сыгранность придаст уверенности в себе и в победе", — цитирует Чередника «Р-Спорт».

Поражение, за которое не стыдно. Как Россия проиграла Бразилии
Российские волейболисты в матче «Финала шести» против бразильцев совершить чудо и выйти в полуфинал не смогли, но бой сопернику навязали.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Мужская сборная России - Волейбол Юрий Чередник Мировая лига
Новости. Волейбол
7 июля 2017, пятница
13:34 Чередник: думаю, что на чемпионате Европы сборная России может быть в финале
12:19 Женская сборная России проиграла американкам на старте розыгрыша Гран-при
11:34 Ярёменко: мужская сборная России дала надежду на то, что может намного больше
10:27 Дал Зотто: в матче с Бразилией мы увидели настоящий уровень сборной России
09:30 Резенде: по ходу матча с Россией у сборной Бразилии случались провалы
04:03 Сборная Франции стала последним полуфиналистом «Финала шести» Мировой лиги
03:54 Жигалов: сборная России провела отличный матч, несмотря на поражение от Бразилии
6 июля 2017, четверг
23:41 Сборная России в пяти сетах проиграла Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги
21:38 Сборная России не вышла в полуфинал «Финала шести» Мировой лиги
19:39 «Пляжницы» Бирлова и Макрогузова проиграли на старте плей-офф турнира в Гштааде
18:55 Стал известен состав женской сборной России на этап Гран-при в Куньшане
17:47 Лямин и Красильников одержали первую победу на крупном турнире в Гштааде
16:21 Стояновский и Ярзуткин проиграли итальянцам на этапе Мирового тура в Гштааде
15:15 Брянский: сборная России U17 должна продолжать двигаться вперёд
14:14 Шипулин: Гулинелли будет работать тренером-консультантом «Белогорья»
13:07 Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф крупного турнира в Гштааде
12:06 Казанское «Динамо» подписало контракт с Маммадовой
11:23 Ярёменко: может, Ковалёв неоправданно получил неограниченный кредит доверия
10:14 Перрин: теперь сборная Канады будет бороться за медаль Мировой лиги
09:29 Антига: понимаем, что победа над Россией даёт нам комфортное положение в таблице
01:53 Сборная США обыграла Сербию и вышла в полуфинал Мировой лиги
01:05 Ковалёв: вся сборная России много ошибалась в матче с канадцами
00:19 Шляпников: в третьем сете матча с канадцами сборная России потеряла концентрацию
5 июля 2017, среда
22:46 Сборная России проиграла Канаде в матче «Финала шести» Мировой лиги
22:06 Лямин и Красильников проиграли на старте крупного турнира в Гштааде
19:09 Сборная России победила чехов на ЧЕ U17 в Турции
15:53 Бирлова и Макрогузова победили во втором туре соревнований в Гштааде
14:53 Стояновский и Ярзуткин проиграли норвежцам на этапе Мирового тура в Гштааде
13:23 Грачёва: Шляпников хорошо сглаживает конфликты и не идёт на конфронтацию
12:21 Брянский: думаю, сборная России выйдет в финал чемпионата Европы U17
11:14 Хамутцких: слава богу, что этот состав сборной пробился в «Финал шести» МЛ
10:25 «Пляжницы» Бирлова и Макрогузова проиграли в первом туре соревнований в Гштааде
09:23 Бирлова и Макрогузова вышли в основную сетку турнира в Гштааде
02:28 Франция вырвала победу у США в первом туре «Финала шести» Мировой лиги
4 июля 2017, вторник
23:56 Бразильцы победили сборную Канады на старте «Финала шести» Мировой лиги
20:45 Сборная России победила испанцев на ЧЕ U17 в Турции
15:25 Пашицкий: всегда был очень высокого мнения о российском чемпионате
14:06 Мотрич и Холомина вышли во второй раунд квалификации турнира в Гштааде
13:11 Ярёменко: при перелёте мужская сборная России потеряла пять сумок
12:21 Морганти: сборная России — самый сильный соперник в нашей группе на ЧЕ U17
11:19 Антига: надеюсь, финальный раунд Мировой лиги получится удивительным
10:29 Красильников и Лямин — вторые в рейтинге Мирового тура по пляжному волейболу
09:36 Стали известны соперники россиян на ЧМ по пляжному волейболу в Вене
00:04 Шляпников: мы не смогли показать свой максимум на пути к «Финалу шести»
3 июля 2017, понедельник
22:39 «Югра-Самотлор» подписала контракты с Коваликовым и аргентинцем Кукарцевым
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017