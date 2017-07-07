Чередник: думаю, что на чемпионате Европы сборная России может быть в финале

Серебряный призёр Олимпиады-1988 Юрий Чередник оценил выступление мужской сборной России в Мировой лиге 2017 года. Подопечные Сергея Шляпникова дошли до «Финала шести», но, проиграв канадцам и бразильцам, не смогли пробиться в полуфинал.

«Сборная России — абсолютно новая команда. Вспомните, как она начинала, но постепенно росла и показывала интересную игру. Нужно немного времени, ведь произошла смена поколений, коллектив практически начал с нуля, а это очень сложно. У нас собрана интересная молодёжь, и я достаточно позитивно отношусь к команде, к ребятам, я был на тренировках сборной и знаю всех по чемпионату страны. Физические данные игроков достаточно хорошие, но им не хватает сыгранности. Надо сыграться, и думаю, что на чемпионате Европы мы можем быть в финале.

Я не хочу это утверждать на сто процентов, но команда растёт. Да, были небольшие срывы в матчах Мировой лиги, но это говорит о неопытности спортсменов в играх международного уровня. Потому что в таком турнире очень многое влияет на результат: и тактические моменты, и психологические. В команду вскоре придут игроки, выступавшие в прежние годы и являющиеся её фундаментом. И, конечно же, помогут молодёжи, поэтому я очень оптимистично отношусь к перспективам сборной России.

Ощущалась небольшая неуверенность, вследствие чего игроки допускали чуть больше ошибок, чем могло быть. Временами ребята показывали интересную игру, но нестабильность в действиях связана с отсутствием опыта игр такого высокого уровня. Потенциал у команды хороший — как физический, так и технический. И обретённая сыгранность придаст уверенности в себе и в победе", — цитирует Чередника «Р-Спорт».