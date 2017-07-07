Китаянки победили сборную Италии на старте Гран-при

Женская сборная Китая в первом туре домашнего этапа Гран-при в Куньшане в четырёх партиях сломила сопротивление команды Италии со счётом 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:20).

Гран-при. Женщины. Группа B. Первый тур. Куньшань, Китай

Китай — Италия — 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:20).

8 июля победительницы летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) встретятся с женской сборной России, а итальянские волейболистки сразятся с американками. «Финал шести» Гран-при состоится 2-6 августа в Нанкине (Китай).