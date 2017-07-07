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Китаянки победили сборную Италии на старте Гран-при

7 июля 2017, пятница. 16:46. Волейбол

Женская сборная Китая в первом туре домашнего этапа Гран-при в Куньшане в четырёх партиях сломила сопротивление команды Италии со счётом 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:20).

Гран-при. Женщины. Группа B. Первый тур. Куньшань, Китай
Китай — Италия — 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:20).

8 июля победительницы летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) встретятся с женской сборной России, а итальянские волейболистки сразятся с американками. «Финал шести» Гран-при состоится 2-6 августа в Нанкине (Китай).

Гран-при (ж)
07 июля 2017, пятница. 14:30 МСК
Китай
3 : 1 25:20, 20:25, 25:23, 25:20
Италия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная Италии — Волейбол Женская сборная Китая — Волейбол Гран-при
Новости. Волейбол
7 июля 2017, пятница
16:46 Китаянки победили сборную Италии на старте Гран-при
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6 июля 2017, четверг
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