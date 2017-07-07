Лямин и Красильников вышли в плей-офф на этапе Мирового тура в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор». В матче третьего тура группового этапа россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали победу над поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком со счётом 2:0 (22:20, 21:19).

Российский дуэт одержал в группе G две победы и вышел в плей-офф со второго места в квартете.

Ранее россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, несмотря на победу в третьем круге группового этапа, не смогли выйти в плей-офф, заняв четвёртое место в группе Е.