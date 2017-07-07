Сборная России по волейболу уступила Бельгии на ЧЕ U17

На первом в истории мужском юниорском чемпионате Европы U17, который проходит в Турции, сборная России, руководимая Константином Брянским, потерпела второе поражение в группе, на тай-брейке уступив сборной Бельгии со счётом 2:3. Ранее российские волейболисты на старте соревнований не справились с Италией (2:3).

Задача выхода в полуфинал для россиян значительно осложнилась. В заключительном, 5-м туре 8 июля отечественным юниорам не только самим нужно побеждать белорусов, но и надеяться, что лидер группы — сборная Бельгии обыграет команду Италии.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Группа II. 4-й тур

Бельгия – Россия – 3:2 (26:24, 25:23, 25:27, 13:25, 15:6).