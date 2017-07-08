В финале Мировой лиги встретятся Бразилия и Франция

Мужская сборная Франции обыграла команду Канады в полуфинале Мировой лиги со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:21).



Соперником французов по финальному матчу, который состоится 8 июля, будет сборная Бразилии, обыгравшая с тем же счётом команду США (25:20, 23:25, 25:20, 25:19). В матче за третье место сыграют канадцы и американцы — эта встреча также пройдёт 8 июля. Сборная России завершила выступление на групповом этапе.



Волейбол. Мировая лига. «Финал шести». Полуфинал



Франция – Канада — 3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:21).