Американки в трёх сетах победили Италию на этапе Гран-при в Куньшане

Женская сборная США во втором туре этапа первого дивизиона Гран-при в Куньшане в трёх партиях переиграла команду Италии. Самой результативной волейболисткой встречи стала итальянка Паола Эгону, набравшая 12 очков, а в активе американок Тетори Диксон и Мишель Барч по 10 баллов.

Американки выиграли вторую встречу кряду и 9 июля сыграют с китаянками, а сборная Италии встретится с командой России.

Женщины. Гран-при. Дивизион 1

Группа В. Второй тур. Куньшань, Китай

Италия — США — 0:3 (21:25, 22:25, 19:25).