Женская сборная России по волейболу потерпела 2-е поражение в рамках Гран-при

Женская сборная России по волейболу в матче второго тура первой недели Гран-при в Куньшане (Китай) с хозяйками площадки в пяти партиях потерпела поражение со счётом 2:3 (26:24, 21:25, 25:16, 25:27, 14:16). Самой результативной в составе россиянок стала Ксения Парубец, набравшая 20 очков (включая 4 эйса). 16 (из них 3 — на блоке) — на счету Ирины Фетисовой, 14 — Ирины Воронковой.

Сборная России второй матч подряд проиграла на тай-брейке, китаянки накануне обыграли сборную Италии в четырёх партиях. 9 июля подопечные Владимира Кузюткина сыграют с командой Италии, а хозяйки первой недели встретятся со сборной США.



Гран-при. Женщины. Группа B1. Второй тур. Куньшань, Китай

Россия — Китай — 2:3 (26:24, 21:25, 25:16, 25:27, 14:16).