Лямин и Красильников не сумели выйти в полуфинал этапа Мирового тура в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) продолжается пятизвездочный этап Мирового тура по пляжному волейболу. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников, занимающие второе место в рейтинге Мирового тура – 2017, не сумели выйти в полуфинал, в двух партиях четвертьфинального матча проиграв американцам Филипу Дальхауссеру и Николасу Люцене со счётом 0:2 (18:21, 18:21).

Пляжный волейбол. Мировой тур. Этап в Гштааде, Швейцария

Мужчины. Четвертьфинал

Вячеслав Красильников/ Никита Лямин (Россия) – Филип Дальхауссер/Николас Люцена (США) – 0:2 (18:21, 18:21).