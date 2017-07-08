Сборная России по волейболу обыграла Беларусь, но не вышла в полуфинал ЧЕ U17

В заключительном матче группового этапа первого в истории мужского юниорского чемпионата Европы U17 по волейболу, который проходит в Турции, сборная России, руководимая Константином Брянским, на тай-брейке взяла верх над сборной Беларуси со счётом 3:2. Самым результативным игроком матча стал россиянин Станислав Антонов, набравший 25 очков (3 из них эйсы, ещё 3 – на блоке).16 очков принес команде Илья Казаченков.

Выходя на матч, россияне уже знали, что при любом исходе встречи не сыграют в полуфинале. Ранее сборная Италии обыграла команду Бельгии (3:0), в активе обеих команд стало по 4 победы. Россияне, одержав волевую победу над ровесниками из Беларуси, выиграли только третий матч на турнире. В турнирной таблице группы II сборная России заняла четвёртое место, при равенстве очков (по 10) уступив белорусам по дополнительным показателям.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Группа II. 5-й тур

Беларусь – Россия – 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 18:25, 12:15).