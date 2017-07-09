Брянский: сборная России наконец-то победила соперника на тай-брейке

Главный тренер юниорской сборной России по волейболу Константин Брянский прокомментировал победу своей команды над сборной Беларуси (3:2) в заключительном пятом туре группового этапа чемпионата Европы U17.

“Сегодня мы играли очень хорошо, хотя могли сыграть лучше. Уже дважды на этом турнире мы проводили пятисетовые матчи, которые, к сожалению, не сумели выиграть. Но сегодня мы наконец-то победили соперника на тай-брейке», — приводит слова Брянского пресс-служба турнира.

После дня отдыха сборная России сыграет в утешительном турнире за 5-8-е места. Первым соперником станет команда Сербии. В тот же день в полуфиналах встретятся Болгария и Бельгия, Италия и Турция.