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Брянский: сборная России наконец-то победила соперника на тай-брейке

9 июля 2017, воскресенье. 00:26. Волейбол

Главный тренер юниорской сборной России по волейболу Константин Брянский прокомментировал победу своей команды над сборной Беларуси (3:2) в заключительном пятом туре группового этапа чемпионата Европы U17.

“Сегодня мы играли очень хорошо, хотя могли сыграть лучше. Уже дважды на этом турнире мы проводили пятисетовые матчи, которые, к сожалению, не сумели выиграть. Но сегодня мы наконец-то победили соперника на тай-брейке», — приводит слова Брянского пресс-служба турнира.

После дня отдыха сборная России сыграет в утешительном турнире за 5-8-е места. Первым соперником станет команда Сербии. В тот же день в полуфиналах встретятся Болгария и Бельгия, Италия и Турция.

Сборная России по волейболу обыграла Беларусь, но не вышла в полуфинал ЧЕ U17
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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