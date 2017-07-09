Канада победила США в матче за третье место в Мировой лиге

В матче за третье место в «Финале шести» Мировой лиги, который проходит в Бразилии, сборная Канады победила команду США со счётом 3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 25:21).

Самыми результативными игроками встречи стали американцы Тэйлор Сэндер и Дэвид Смит, набравшие по 14 очков. В составе победителей лучшими оказались Джон Перрин (13), а также Шерон Вернон-Эванс и Грэм Виграсс — по 12.

Это лучший результат канадской команды за время выступлений в Мировой лиге после пятого места в 2013 года.

В финале турнира команда Бразилии будет противостоять сборной Франции.