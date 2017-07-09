Кузюткин: надеюсь, что у молодой сборной России яркое будущее

Главный тренер женской сборной России по волейболу Владимир Кузюткин прокомментировал поражение от команды Италии (2:3) в матче Гран-при-2017, прошедшем в Куньшане (Китай).
«Прежде всего я должен поздравить сборную Италии с их отличной результативностью в матче. Мы точно не в нашей лучшей форме сегодня. Мы хорошо провели первый сет, но не сумели столь же качественно продолжить играть в течение всего матча. Каждый игрок в нашей команде стремится к победе, и я думаю, что мы будем играть лучше. У нас много молодых игроков в составе, и я надеюсь, что у нас яркое будущее», — приводит слова Кузюткина официальный сайт Международной федерации волейбола.