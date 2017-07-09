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Климкин: не вижу ничего страшного в том, что в Суперлиге будет два «Зенита»

9 июля 2017, воскресенье. 23:04. Волейбол

Александра Климкина, главного тренера санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит», которому в сезоне-2017/18 предстоит дебютировать в мужской Суперлиге чемпионата России, не смущает, что название команды не только в России, но и во всём мире ассоциируется с именитым клубом из Казани.

«Вспомним, сколько в советское время было команд под названием «Спартак» и «Динамо»! А в женской Суперлиге и сейчас три «Динамо» на самой вершине. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, чтобы был потенциал для игроков и уверенность в завтрашнем дне. А в Питере волейбол необходим, в этом городе огромные традиции, заложенные легендарным «Автомобилистом». И эти традиции ещё не поздно возродить. Это понимают и в ВФВ. Всё-таки создание команды с нуля — большое и трудное дело, здесь масса юридических и организационных тонкостей. Но сейчас по большому счёту единственная проблема — то, что на основной площадке, «Сибур Арене», уже очень плотный график, там играют в мини-футбол и теннис. Пока наш клуб создавался, календарь уже сверстали. Поэтому часть матчей сыграем в зале Академии Вячеслава Платонова.

Когда мне предложили возглавить команду, я согласился и приступил к комплектованию. 18 июля мы соберёмся в первый раз. По ходу сезона мы имеем возможность усилиться, но сейчас я доволен составом. Играть против легионеров высокого уровня, таких как Леон, Рузье, Андерсон, Леру, Гроцер, мы способны уже имеющимся коллективом. Надеюсь на достойный дебют. Команда собирается в Санкт-Петербурге в середине июля, два дня уйдёт на медобследование, после чего начнём подготовку к сезону. Это не будет втягивающий сбор, поскольку уже в середине августа нам предстоит дебютировать на турнире Платонова, а в конце лета начнётся Кубок России. А 10 сентября проведём первый матч чемпионата на выезде с московским «Динамо». Все наши ребята — профессионалы, осознают ответственность и тщательно следят за собой в отпуске.

Становление команды в первом сезоне всегда бывает непростое, поэтому нужно объективно оценивать шансы. Игроки подобрались очень амбициозные, для нас окажется мало просто закрепиться где-то в середине турнирной таблицы. Будем стараться взобраться как можно выше, завоевать путёвку в еврокубки или даже занять призовое место. Вот это стало бы отличным стартом», — приводит слова Климкина «Московский комсомолец».

Источник: Московский комсомолец Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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