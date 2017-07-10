Дуэты Лабурер/Зюде и Дальхауссер/Люцена выиграли этап Мирового тура в Гштааде

В Гштааде (Швейцария) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «мэйджор». В финале женских соревнований немки Шанталь Лабурер и Юлия Зюде обыграли бразильянок Ларрису и Талиту со счётом 2:0 (21:18, 22:20). В матче за третье место канадки Сара Паван и Мелисса Хумана-Паредес победили швейцарок Анук Верге-Депре и Йоану Хайдрих — 2:0 (21:15, 21:12).

В мужском турнире победили американцы Филип Дальхауссер и Николас Люцена, в финале обыгравшие поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка — 2:0 (21:18, 21:19). Третьими стали бразильцы Альваро Фильо и Саймон, победившие своих соотечественников Эвандро и Андре — 2:0 (21:12, 21:18).