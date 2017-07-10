Леон возглавил список самых высокооплачиваемых волейболистов мира

Стала известна десятка самых высокооплачиваемых волейболистов мира, сообщает Siol. Возглавляет список доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон. Всего в топ-10 входят пять представителей чемпионата России.
Топ-10 самых высокооплачиваемых волейболистов мира
1. Вильфредо Леон («Зенит-Казань») — $ 1,4 млн.
2. Эрвин Нгапет («Модена») — $ 1,35 млн.
3. Бартош Курек («Зираат Банкасы») — $ 1,1 млн.
4. Робертланди Симон («Сада Крузейро») — $ 0,967 млн.
5. Дмитрий Мусэрский («Белогорье») — $ 0,95 млн.
6. Александар Атанасьевич («Перуджа») — $ 0,92 млн.
7. Георг Гроцер («Локомотив» Новосибирск) — $ 0,87 млн.
8. Мэтт Андерсон («Зенит-Казань») — $ 0,85 млн.
9. Максим Михайлов («Зенит-Казань») — $ 0,714.
10. Иван Зайцев («Перуджа») — $ 0,62 млн.