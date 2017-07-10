«Пляжницы» Моисеева и Сырцева выиграли «сателлит» в Швеции

Чемпионка Европы 2006 года Александра Моисеева и Екатерина Сырцева стали победительницами турнира ЕКВ по пляжному волейболу категории «сателлит» в Лахольме (Швеция). Примечательно, что россиянки стартовали на этих соревнованиях с квалификации и одержали шесть побед кряду, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В финале они обыграли немок Катарину Шиллервайн и Цинью Тильманн со счётом 2:1 (23:21, 15:21, 16:14).



Моисеева и Сырцева в паре дважды становились чемпионками России. В 2005 и 2006 годах Моисеева выиграла золото в дуэте с Натальей Урядовой (Серяниной).