Брянский: когда сборная РФ играет в свой лучший волейбол, то мы сильнее Сербии

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 17 лет Константин Брянский прокомментировал победу над командой Сербии в матче турнира за пятое-восьмое места на чемпионате Европы в Чехии со счётом 3:0 (25:14, 25:21, 25:10).

«Когда мы играем в свой лучший волейбол, то являемся более сильной командой, чем сборная Сербии», — приводит слова Брянского официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

11 июля в матче за пятое место на юниорском чемпионате Европы сборная России сыграет с командой Беларуси.