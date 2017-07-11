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Булич: перед матчем с Россией пятеро игроков сборной Сербии U17 простудились

11 июля 2017, вторник. 11:16. Волейбол

Главный тренер сборной Сербии среди игроков не старше 17 лет Огнен Булич рассказал о причинах поражения от россиян в матче турнира за пятое-восьмое места на чемпионате Европы в Чехии со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 10:25).

«Пятеро моих игроков простудились, и двое вынуждены были остаться в гостинице. Одному пришлось отправиться в больницу, поэтому я сказал ребятам, чтобы они играли мужественно. К сожалению, мы не смогли победить», — приводит слова Булича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Россияне победили сербов в турнире за 5-8-е места на чемпионате Европы U17
Источник: CEV - The European Volleyball Confederation Сообщить об ошибке
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