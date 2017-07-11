Халецкая: надеюсь, что в «Уралочке» меня наконец-то научат играть

Диагональная Мария Халецкая прокомментировала своё решение подписать контракт с «Уралочкой-НТМК». Ранее она защищала цвета «Протона» из Саратовской области.

«После окончания контракта с «Протоном» мне стали поступать предложения от различных клубов. Но когда я узнала, что у меня появилось предложение от «Уралочки», то все остальные варианты я даже не стала рассматривать. Мне очень хотелось попасть сюда.

Эмоции в связи с переходом в «Уралочку»? На данный момент есть небольшой страх. Все знают, что в «Уралочке» очень тяжёлые и длинные сборы, но если их выдержать, то результаты труда будут впечатляющие.

Это просто огромный шаг вперёд! Думаю, что настоящих игроков взращивают именно в «Уралочке». Надеюсь, что я не стану исключением. Сейчас это очень важный этап в моей карьере. Надеюсь, что здесь меня наконец-то научат играть. В этой команде очень много плюсов. Всё сделано для развития игроков. Я просто очень рада, что на данный момент нахожусь здесь под руководством легендарного тренера», — цитирует Халецкую официальный сайт клуба.