Лазневой: утром «Ленинградка» будет работать на песке, вечером – в зале

Старший тренер «Ленинградки» Алексей Лазневой сообщил, что команда приступила к тренировкам на песке. В завершившемся сезоне подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Сегодня мы на пляже, в первый раз начали прыгать через барьеры. До этого было шесть рабочих дней, когда мы потихоньку прибавляли нагрузку. Простые упражнения с перемещениями по песку. Надо потихоньку возвращаться из отпуска. Постепенно увеличиваем время тренировки. Прокачиваем мышцы, связки. Делаем большой объём с минимальной нагрузкой.

Песок даёт о себе знать – даже небольшие пробежки даются достаточно тяжело. Очень хорошо, что есть возможность работать босиком – закачиваем голеностоп. Впоследствии это очень поможет. Координационная лестница, беговые упражнения. Прыжковые были минимальны. И вот сегодня поставили барьеры, 30-40 см высотой. Казалось бы немного, но на песке ощутимо.

С завтрашнего дня будет уже по две тренировки: утром – песок, вечером – тренажёрный зал. Начнём с небольших весов, потом будем увеличивать. Две недели поработаем в таком режиме, затем перейдём на стадион и продолжим работу в тренажёрном зале», — цитирует Лазневого официальный сайт клуба.