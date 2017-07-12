Брянский: плохо, что сборная России закончила ЧЕ U17 не в первой четвёрке

Главный тренер сборной России среди игроков не старше 17 лет Константин Брянский прокомментировал победу над командой Беларуси в матче за пятое место на чемпионате Европы в Турции со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).

«В этот раз мы были лучше во всех элементах игры. Плохо, что мы закончили турнир не в первой четвёрке. Но наша группа была гораздо сильнее другой. Разница была очень большой. Теперь у всех игроков есть опыт международных матчей, и они понимают, как нужно выступать на таком уровне», — цитирует Брянского официальный сайт ЕКВ.