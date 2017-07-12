Халецкая: мама наотрез отказывалась отдавать меня в волейбольную школу

Диагональная Мария Халецкая, подписавшая контракт с «Уралочкой-НТМК», рассказала, как началась её карьера в волейболе. Ранее она защищала цвета «Протона» из Саратовской области.

«Моя мама — бывшая волейболистка, хотя говорят, что бывших не бывает. Она играла за сборную Казахстана, но больших высот не добилась, так как с волейболом она закончила довольно рано из-за спортивной травмы. Когда я была маленькой, то мама часто брала меня с собой на тренировки и игры, я смотрела на волейбол влюблёнными глазами и мечтала оказаться на площадке, так же как и мама. Но так как мама знала, что волейбол — это достаточно травмоопасная игра, то она просто наотрез отказывалась отдавать меня в волейбольную школу.

Так что до 11 лет я опробовала на себе всевозможные спортивные секции – начиная с балета и заканчивая плаванием, но моя душа ни к чему так и не легла, ведь мечтала я о волейболе. С огромным трудом я смогла уговорить родителей отвезти меня на волейбольную тренировку. Так всё и началось”, — цитирует Халецкую официальный сайт клуба.