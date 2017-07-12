Краснодарское «Динамо» продлило контракты с Третьяковой и Перепёлкиной

Краснодарское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контрактов с либеро Екатериной Третьяковой и центральной блокирующей Марией Перепёлкиной. Соглашения с волейболистками рассчитаны на один сезон.
Третьякова ранее выступала за «Ленинградку-2», «Юность» (Санкт-Петербург), «Ленинградку» (Санкт-Петербург), «Университет» (Белгород), «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) и «Динамо-Москва».
Перепёлкина защищала цвета «Жетысу» (Казахстан), «Университета», «Уралочки-НТМК», «Динамо-Москва».