Макрогузова и Холомина выиграли три матча кряду на молодёжном чемпионате мира

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче второго тура группового этапа россияне Сергей Горбенко и Антон Сараев обыграли австралийцев Пола Бёрнетта и Маркуса Фергюсона со счётом 2:0 (21:17, 21:18). Это первая победа россиян в двух встречах.

Василий Иванов и Александр Крамаренко одержали вторую победу, уверенно обыграв нигерийцев Обаеми Олорундаре Огуншину и Хилари Саймона со счётом 2:0 (21:17, 21:9).

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выиграли третий матч подряд, победив Мартыну Клоду и Кингу Легиету из Польши — 2:1 (21:19, 21:14).