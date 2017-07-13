Смоляр: команда у «Локомотива» подбирается приличная. Будем биться за медали

Новичок новосибирского «Локомотива» блокирующий Артём Смоляр рассказал о прошедшем отпуске и о задачах на сезон. Ранее он защищал цвета белгородского «Белогорья».

«Сборы начинаю с новыми силами и эмоциями. «Локомотив» — новый клуб для меня, очень интересно узнать особенности организации и тренировочного процесса.

Так получилось, что долгое время на рабочем столе моего компьютера стояла картинка местности из итальянского Портофино, очень хотелось там побывать. В отпуске я совершенно случайно наткнулся на это местечко. Так и сбылась моя мечта – увидеть этот чудесный уголок собственными глазами.

Цели на сезон максимальные! Считаю, что это правильно. Только так и должно быть. У такого тренера, как Пламен Константинов, будет чему поучиться. Команда у нас подбирается приличная. Будем биться за медали. Надеюсь, проявим себя и в Лиге чемпионов", — цитирует Смоляра официальный сайт клуба.