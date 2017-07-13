«Динамо-Краснодар» должно выплатить более 1,7 млн евро экс-игрокам и тренеру

Женский волейбольный клуб «Динамо-Краснодар» проиграл дело против швейцарского «Волеро» в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Российский клуб должен выплатить долги по зарплате ряду игроков и тренеру, а также начисленные проценты с 19 сентября 2015 года, сообщает World of Volley.

Кубинке Росир Кальдерон «Динамо» задолжало 930 тыс. евро, бразильянке Фабиоле де Соузе — 625 тыс., сербке Ане Спасоевич — 105 тыс. Также краснодарскому клубу нужно погасить задолженность перед тренером Авиталом Сэлинджером в размере 75 тыс. евро.

Общая сумма долгов составляет 1,735 млн евро без учёта процентов.