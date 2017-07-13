Моррисон: в Калининграде сборную Нидерландов ждут три тяжелейших матча

Главный тренер женской сборной Нидерландов Джейми Моррисон поделился ожиданиями от второго игрового уик-энда Гран-при, который пройдёт в Калининграде. Голландки сыграют с командами России, Доминиканской Республики и Бельгии. Матчи пройдут 14-16 июля.

«Мы счастливы быть здесь. Мы надеемся провести интересные матчи и улучшить качество нашей игры. Это наша главная цель — улучшить нашу игру с каждым матчем, с каждым очком. Мы ожидаем хорошую игру нашей команды в Калининграде. Нас ждут три тяжелейших матча.

После того как я вступил в должность главного тренера, у нас появились молодые игроки. Большинство игроков в нашей команде всё ещё те, кто был на Олимпиаде. И моей целью было увеличить количество молодых игроков. На Гран-при у нас микс из игроков, и опытные волейболистки будут обучать молодых, передавать им свои знания и опыт", — цитирует Моррисона «Р-Спорт».