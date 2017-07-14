Дуэты Иванов/Крамаренко и Горбенко/Сараев вышли в 1/8 финала молодёжного ЧМ

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче стартового этапа плей-офф россияне Василий Иванов и Александр Крамаренко обыграли представителей Египта Али Файеда и Омара Файеда со счётом 2:0 (21:11, 21:13).

Россияне Сергей Горбенко и Антон Сараев также в двух сетах оказались сильнее представителей Демократической Республики Конго Фернанда Фезо и Перпету Сала Луамбу со счётом 2:0 (21:11, 21:8).

Российские дуэты вышли в 1/8 финала и сегодня проведут ещё по одному матчу.