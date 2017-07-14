«Пляжники» Иванов и Крамаренко пробились в четвертьфинал молодёжного ЧМ

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче 1/8 финала россияне Василий Иванов и Александр Крамаренко обыграли представителей Польши Матеуша Пашковского и Мацея Левицкого со счётом 2:0 (21:17, 21:15).

Четвертьфинальные матчи пройдут 15 июля.

Сегодня свой матч 1/8 финала также проведут россияне Сергей Горбенко и Антон Сараев. Их соперниками будут представители Китая Эраили Ну и Веймин Лю.

Ранее в четвертьфинал в женском турнире вышли россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.