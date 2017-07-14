Японки победили команду Таиланда в матче Гран-при

Женская сборная Японии на старте второго игрового уик-энда Гран-при в Сендае (Япония) в четырёх сетах обыграла команду Таиланда со счётом 3:1 (25:19, 17:25, 25:18, 25:19). Для японок это третья победа в четырёх матчах. Команда Таиланда потерпела четвёртое поражение подряд.

Гран-при. Женщины. Второй этап. Группа D. Сендай, Япония

Япония — Таиланд — 3:1 (25:19, 17:25, 25:18, 25:19).

15 июля бразильские волейболистки сыграют с представительницами Таиланда, а сборная Сербии встретится с командой Японии.