Горбенко и Сараев проиграли в 1/8 финала молодёжного ЧМ в Китае

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче 1/8 финала россияне Сергей Горбенко и Антон Сараев в двух партиях потерпели поражение от представителей Китая Эраили Ну и Веймин Лю со счётом 0:2 (18:21, 17:21).

Ранее в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира пробились россияне Василий Иванов и Александр Крамаренко. В женских соревнованиях борьбу за медали продолжают россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.

Четвертьфинальные матчи в Нанкине состоятся 15 июля.