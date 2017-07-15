Крамаренко: не понимаю, как нам удалось выйти в финал чемпионата мира U21

Российские «пляжники» Василий Иванов и Александр Крамаренко вышли в финал чемпионата мира U21, обыграв в полуфинале фаворитов из Австрии. За титул россияне сразятся с бразильцами Адриелсоном и Ренато.

«Не понимаю, как это произошло. Я так счастлив, хочу поблагодарить всех — партнёра, тренера, родителей, всех, кто готовил меня в России. Австрийцы очень хорошо подают, у них очень агрессивный стиль игры, создающий сложности на приёме. Они отлично обороняются. Вообще, Киндль – удивительный!

Не думаю, что мы хорошо принимали, но их подача была сильна. К тому же мы очень устали после четвертьфинала с бразильцами», — приводит слова Крамаренко пресс-служба соревнований.