В Санкт-Петербурге презентовали волейбольный «Зенит»

В Парке 300-летия Петербурга в рамках фестиваля VK Fest состоялась презентация нового волейбольного клуба «Зенит», сообщает «Фонтанка». Представили клуб его игроки – олимпийский чемпион Лондона-2012, пятикратный чемпион России Александр Волков, центральный блокирующий Сергей Червяков, а также главный тренер команды Александр Климкин. В рамках презентации произошла верификация официального сообщества клуба в «ВКонтакте».

По окончании официальной части зрители, желающие сыграть в волейбол, были разделены на две команды, капитанами которых стали игроки клуба Волков и Червяков. По окончании матча, волейболисты раздали всем желающим автографы и устроили фотосессию с болельщиками.

Напомним, волейбольный «Зенит» был создан по инициативе компании «Газпром». Примерный бюджет клуба – 400 миллионов рублей.