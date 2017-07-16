Россиянки обыграли Мексику на чемпионате мира U20

Сборная России среди девушек не старше 20 лет во втором туре группового этапа чемпионата мира в Мексике в четырёх партиях оказалась сильнее хозяек соревнований. Самой результативной волейболисткой встречи стала Мария Воробьёва, в активе которой 16 очков.



Накануне подопечные Вадима Панкова с таким же счётом переиграли команду Болгарии, а 17 июля встретятся с волейболистками из Египта.



Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Мексика

Группа А. Второй тур



Россия — Мексика — 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:14).