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Китаянки в пяти сетах одолели американок в матче Гран-при в Макао

16 июля 2017, воскресенье. 13:13. Волейбол

Женская сборная Китая в заключительном матче этапа первого дивизиона Гран-при в Макао в упорной борьбе вырвала победу у команды США. Самыми результативными волейболистками встречи стали американки Мэдисон Кингдон и Келли Мёрфи, набравшие по 22 очка.

Китаянки выиграли четвёртый матч из шести, а представительницы США потерпели второе поражение в турнире, причём кряду. Американки на этапе в Куябе сыграют со сборными Нидерландов, Бельгии и Бразилии, а китаянки на этапе в Гонконге встретятся с волейболистками из России, Сербии и Японии.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион
Группа Е. Макао. Третий тур

Китай — США — 3:2 (25:27, 25:23, 25:21, 23:25, 15:11).

Гран-при (ж)
16 июля 2017, воскресенье. 10:30 МСК
Китай
3 : 2 25:27, 25:23, 25:21, 23:25, 15:11
США
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Женская сборная Китая — Волейбол Женская сборная США — Волейбол
Новости. Волейбол
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