Китаянки в пяти сетах одолели американок в матче Гран-при в Макао

Женская сборная Китая в заключительном матче этапа первого дивизиона Гран-при в Макао в упорной борьбе вырвала победу у команды США. Самыми результативными волейболистками встречи стали американки Мэдисон Кингдон и Келли Мёрфи, набравшие по 22 очка.



Китаянки выиграли четвёртый матч из шести, а представительницы США потерпели второе поражение в турнире, причём кряду. Американки на этапе в Куябе сыграют со сборными Нидерландов, Бельгии и Бразилии, а китаянки на этапе в Гонконге встретятся с волейболистками из России, Сербии и Японии.



Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа Е. Макао. Третий тур



Китай — США — 3:2 (25:27, 25:23, 25:21, 23:25, 15:11).