«Пляжники» Иванов и Крамаренко завоевали серебро чемпионата мира U21

Россияне Василий Иванов и Александр Крамаренко в финале молодёжного чемпионата мира по пляжному волейболу (игроки не старше 21 года), который проходил в Нанкине (Китай), в двух партиях уступили бразильцам Адриелсону и Ренато со счётом 0:2 (20:22, 17:21).

Бронзовыми призёрами стали латвийские «пляжники» Кристапс Смитс и Михаил Самойлов.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира U21. Нанкин, Китай

Мужчины. Финал

Адриелсон/Ренато (Бразилия) – Иванов/Крамаренко (Россия) – 2:0 (22:20, 21:17).

За третье место

М. Самойлов/Смитс (Латвия) – Киндль/Клаффингер (Австрия) – 2:0 (21:17, 21:17).