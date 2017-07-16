Сборная России по волейболу проиграла команде Нидерландов в Калининграде

В матче третьего тура второго игрового уик-энда Гран-при по волейболу женская сборная России в Калининграде в трёх партиях уступила команде Нидерландов со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 16:25). Самой результативной в составе российской команды стала Ирина Королёва (Заряжко), набравшая 11 очков. 9 очков принесла команде Ксения Парубец.

Это первое поражение подопечных Владимира Кузюткина на домашнем этапе Гран-при и четвёртое в шести проведённых матчах. Россиянки занимают девятое место в сводной турнирной таблице первой группы. Голландки с пятью победами в активе идут на второй позиции.

Гран-при. Женщины. Второй игровой уик-энд. Калининград

Группа F1. Третий тур

Россия – Нидерланды — 0:3 (18:25, 22:25, 16:25).