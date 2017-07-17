Тренер сборной Нидерландов: лучший матч Гран-при мы сыграли со сборной России

Главный тренер женской сборной Нидерландов по волейболу Джейми Моррисон прокомментировал победу своей команды над сборной России (3:0) в заключительном матче второй недели розыгрыша Гран-при — 2017, который проходил в Калининграде.

«Мои подопечные играют лучше от матча к матчу. На данный момент свой лучший матч на турнире мы провели со сборной России. Я горд и счастлив за свою команду. Наша цель — улучшать свою игру изо дня в день», — приводит слова Моррисона пресс-служба Международной федерации волейбола.

После шести проведённых матчей сборная Нидерландов с пятью победами занимает второе место в сводной таблице первой группы Гран-при. Россиянки, имея в активе две победы, — девятые.