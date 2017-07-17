Россиянки обыграли Египет на чемпионате мира U20

Сборная России среди девушек не старше 20 лет в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Мексике в трёх партиях нанесла поражение команде Египта. Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:17) в пользу россиянок.

Сборная России одержала три победы в трёх матчах и вышла во второй групповой этап с первого места в квартете A. Ранее были обыграны также команды Болгарии и Мексики.

Во втором групповом этапе россиянки сыграют со сборной Турции. Остальные соперницы определятся позже.

Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Мексика

Группа А. Третий тур



Россия — Египет — 3:0 (25:18, 25:16, 25:17).