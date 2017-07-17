Заряжко: по моим ощущениям, мы недоработали в защите и не дожали в атаке

Капитан сборной России Ирина Заряжко прокомментировала поражение от голландок в матче этапа Гран-при в Калининграде со счётом 0:3 (18:25, 22:25, 15:25). Ранее россиянки обыграли команды Бельгии и Доминиканской Республики.

«Сложная команда. И думаю, что немного сказалась наша усталость. Мы выглядели уставшими, это и правда могло сказаться на результате. Но исправим. На самом деле, по моим ощущениям, мы недоработали в защите и не дожали в атаке. Мы не перебороли себя, чтобы вкладываться максимально в каждый мяч. Накаты соперник поднимал, а мы такой же силы удар не смогли довести, и это отразилось на результате. У них был очень хороший приём. Они очень комбинационно сыграли. Думаю, что и давление домашней площадки было: хотелось сыграть хорошо, хотелось порадовать своих болельщиков. Думаю, что это тоже сказалось.

Для большинства игроков это первый опыт. Гран-при — это самый тяжёлый турнир, когда ты должен постоянно тренироваться и играть на протяжении трёх недель без перерывов с далекими перелётами. Это тяжело. Очень радует, что среди всех этих перелётов есть домашний этап. Это очень заряжает – как у богатырей русская земля! Это приятный стимул. Тут очень хорошая и эмоционально яркая публика. Это очень радует", — цитирует Заряжко «Р-Спорт».