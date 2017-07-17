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Гарелик: буду делать всё возможное, чтобы помочь «Уралочке» завоёвывать медали

17 июля 2017, понедельник. 13:25. Волейбол

Доигровщица «Уралочки-НТМК» Анастасия Гарелик прокомментировала своё решение продолжить карьеру в команде из Свердловской области. Ранее она защищала цвета красноярского «Енисея».

«Предложение поступило ещё до окончания чемпионата. Долго не думала, но всё же отвела немного времени, потому что хотелось сосредоточится на играх за выход в полуфинал. А когда обстановка более-менее прояснилась, сделала положительное решение в сторону «Уралочки».

Я очень рада, что стала частью такой именитой команды, для меня это огромный шаг вперёд. Играть в таком титулованном клубе — великая школа для любого игрока.

Самые важные для меня игры были как раз против «Уралочки»! Это молодая, амбициозная команда, с огромным желанием побеждать, со своей стратегией и стилем игры.

Я безумно счастлива, что нам удалось завоевать бронзу именно с «Енисеем». Это невероятное чувство, потому что ещё в начале сезона мы не могли представить, что окажемся так высоко! Сейчас это уже история, но очень значимая для меня.

Конечно, задачи самые высокие. Буду делать всё возможное, чтобы помочь команде завоевывать медали!» — цитирует Гарелик официальный сайт «Уралочки-НТМК».

Источник: Официальный сайт ЖВК "Уралочка-НТМК" Сообщить об ошибке
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